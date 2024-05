Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: ‘कोरबो, लोड़बो, जीतबो’, 2175 चौके, 1260 छक्के-883 विकेट, हेड ने मारे 64 चौके और अभिषेक ने उड़ाए 42 छक्के

Highlights Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: वेंकटेश अय्यर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सफर खत्म हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की और तीसरी ट्रॉफी जीत ली। फाइनल (IPL Final) में सबसे कम स्कोर पर सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 113 रनों पर ढेर कर दिया। आठ विकेट और 57 गेंद शेष रहते हुए अपनी तीसरी खिताबी जीत हासिल की। वेंकटेश अय्यर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा चौकेः देखें टॉप-10 लिस्ट

1- ट्रैविस हेडः 64

2- विराट कोहलीः 62

3- रुतुराज गायकवाड़ः 58

4- यशस्वी जयसवालः 54

5- फिल साल्टः 50

6- सुनील नरेनः 50

7- साई सुदर्शनः 48

8- संजू सैमसनः 48

9- फाफ डु प्लेसिसः 47

10- रोहित शर्माः 45।

सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस आईपीएल में कई रिकॉर्ड बने। मैच के दौरान 2175 चौके और 1260 छक्के लगे। इस बीच 883 विकेट गिरे। सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रैविस हेड ने 64 चौके मारे। वहीं अभिषेक शर्मा ने 42 छक्के मारे। विराट कोहली 741 रन के साथ ऑरेंज कैप जीता और पंजाब किंग्स के हर्षत पटेल ने 24 विकेट के साथ पर्पल कैप पर धाक जमाया।

आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्केः देखें टॉप-10 लिस्ट

1- अभिषेक शर्माः 42

2- विराट कोहलीः 38

3- हेनरिक क्लासेनः 38

4- निकोलस पूरनः 36

5- सुनील नरेनः 33

6- रजत पाटीदारः 33

7- रियान परागः 33

8- ट्रैविस हेडः 32

9- शिवम दुबेः 28

10- जेक फ्रेजर-मैकगर्कः 28।

He is now an IPL winning captain 💜



And naturally, Shreyas Iyer is out of words 😁



Hear from the @KKRiders skipper on what it means to enter an elusive club 🏆👏 - By @28anand & @ameyatilak



WATCH 🎥🔽 #TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalCall | @ShreyasIyer15 — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2024

केकेआर ने गौतम गंभीर की कप्तानी में 2012 और 2014 में आईपीएल ट्राफी जीती थी। अब गुरु गंभीर ने कुशल रणनीतिकार के तौर पर केकेआर को तीसरी ट्राफी दिलायी। केकेआर इस तरह इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स (पांच) और मुंबई इंडियंस (पांच) के बाद तीन आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी। केकेआर चौथी बार फाइनल में पहुंची है और तीन बार चमचमाती ट्राफी उठाने में सफल रही।

A dominating season of 7️⃣4️⃣1️⃣ runs with the bat in 1️⃣5️⃣ matches 😎❤️



The Orange Cap award for the season belongs to none other than Virat Kohli 👑#TATAIPL | #TheFinalCall | @imVkohli | @RCBTweetspic.twitter.com/ZbR3rIy04u — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

गंभीर के अलावा मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित ने आईपीएल के 17वें चरण का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभायी जो जानते हैं कि रणजी ट्राफियां कैसे जीती जाती हैं। इस सत्र का सबसे बड़ा स्कोर (तीन विकेट पर 287 रन) बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में लड़खड़ा गयी और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के बाद 18.3 ओवर में महज 113 रन पर ढेर हो गयी।

It’s Harshal Patel who receives the Purple Cap award! 🥳



A wonderful season with the ball bagging 2️⃣4️⃣ scalps from 1️⃣4️⃣ matches 🫡#TATAIPL | #Final | #TheFinalCall | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/hGvh6sXgQt — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

यह आईपीएल फाइनल का सबसे कम स्कोर भी रहा। इस सत्र में शुरू से दबदबा बनाने वाले केकेआर के लिए यह लक्ष्य बनाना महज औपचारिकता थी, उसने वेंकटेश अय्यर (नाबाद 52 रन) और रहमनुल्लाह गुरबाज (39 रन) की मदद से यह स्कोर 10.3 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंद में चार चौके और तीन छक्के लगाकर इस सत्र का चौथा अर्धशतक जड़ा जबकि गुरबाज ने 32 गेंद में पांच चौके और दो छक्के जड़े। गुरबाज ने स्टंप के पीछे तीन शानदार कैच भी लपके।

Nitish Kumar Reddy concludes a successful season for Sunrisers Hyderabad 🧡



He wins the Emerging Player award for his impressive performances throughout 🏆#TATAIPL | #TheFinalCall | @SunRiserspic.twitter.com/MwZT9IuFep — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

With 1⃣0⃣3⃣1⃣ points, Sunil Narine topped the fantasy charts this season 😎



Did you have the match-winning all-rounder in your fantasy team? 🤔#TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalCall



*Points calculated Match 18 onwards pic.twitter.com/KqWHfUYa1W — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

वह अपनी बीमार मां को देखने के लिए टूर्नामेंट के बीच में काबुल भी गये थे जिससे उनके लिए यह रात यादगार रहेगी। फिल सॉल्ट के स्वदेश लौटने के कारण उनकी वापसी हुई। कप्तान के तौर पर यह श्रेयस अय्यर का दूसरा फाइनल और पहली ट्राफी थी, उन्होंने तीन गेंद में नाबाद 06 रन बनाये।

केकेआर की जीत के नायक रहे उसके गेंदबाज जिसमें मिचेल स्टार्क नीलामी में मिली रिकॉर्ड राशि को सही साबित करते हुए तीन ओवर में 14 रन देकर दो विकेट चटकाये। आंद्रे रसेल ने मध्य के ओवरों में शिकंजा कसा और 2.3 ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट झटके। हर्षित राणा ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर दो विकेट हासिल किये।