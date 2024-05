Papua New Guinea landslide: 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन, इमारतों और खाद्य उद्यान को बड़ा नुकसान, पापुआ न्यू गिनी में हालात बहुत खराब, राहत और बचाव तेज, देखें वीडियो

Highlights Papua New Guinea landslide: भूस्खलन में 2,000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए। Papua New Guinea landslide: इमारतों, खाद्य उद्यानों को बड़ा नुकसान हुआ। Papua New Guinea landslide: देश की आर्थिक जीवन रेखा पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

Papua New Guinea landslide: पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) में हालात बहुत ही खराब है। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने कहा कि शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। पापुआ न्यू गिनी राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने कहा कि देश के उत्तरी भाग के एक दूरदराज के गांव में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2,000 से अधिक लोग दब गए। राष्ट्रीय आपदा केंद्र के एक अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में कहा कि भूस्खलन में 2,000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए और इमारतों, खाद्य उद्यानों को बड़ा नुकसान हुआ और देश की आर्थिक जीवन रेखा पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

Update: The UN estimates that at least 670 people have died in Papua New Guinea's massive landslide. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/CemQZ5AnPk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 26, 2024

दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के मिशन के प्रमुख सेरहान एक्टोप्राक ने कहा कि मौत का संशोधित आंकड़ा यमबली गांव और एंगा प्रांतीय अधिकारियों की इस गणना पर आधारित है कि शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 150 से अधिक मकान दब गए हैं, जबकि पहले 60 मकान दबने का अनुमान जताया गया था।

Update: At least 670 people have died in Papua New Guinea’s massive landslide, the UN estimated. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/4wER0vnUVQ — DW News (@dwnews) May 26, 2024

पापुआ न्यू गिनी में रविवार को भी राहत कार्य जारी है और बचावकर्मी जीवित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। एक्टोप्राक ने कहा कि सहायताकर्मियों ने छह से आठ मीटर (20 से 26 फुट) गहराई में जमीन और मलबे के नीचे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में एंगा प्रांत में शुक्रवार को भूस्खलन के कारण लोग दब गए थे।

पापुआ न्यू गिनी एक विविधतापूर्ण विकासशील देश है, जहां 800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहां अधिकतर लोग खेती करके अपनी आजीविका कमाते हैं। पापुआ न्यू गिनी की जनसंख्या एक करोड़ है। यह ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे अधिक आबादी वाला दक्षिण प्रशांत देश है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है।

