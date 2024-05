यूट्यूब स्टार मिस्टरबीस्ट 'इतिहास के अब तक के सबसे बड़े गेम शो' में देगा ₹41.5 करोड़, आप भी शो में ले सकते हैं हिस्सा, जानें प्रक्रिया

Highlights मिस्टरबीस्ट ने लोगों को गेम में शामिल होने और पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है गौर करने वाली बात है कि इस गेम शो के लिए मिस्टरबीस्ट को 5,000 लोगों की आवश्यकता है यदि आप बीस्ट गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं, तो आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा

MrBeast: मिस्टरबीस्ट ने घोषणा की है कि वह "इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा गेम शो" के हिस्से के रूप में ₹41.5 करोड़ ($5,000,000) देंगे। प्रसिद्ध यूट्यूब स्टार ने लोगों को गेम में शामिल होने और पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रभावशाली व्यक्ति ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया, “मैं इतिहास के अब तक के सबसे बड़े गेम शो में $5,000,000 दे रहा हूँ। यदि आप बीस्ट गेम्स में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो यहां आवेदन करें।" गौर करने वाली बात है कि इस गेम शो के लिए मिस्टरबीस्ट को 5,000 लोगों की आवश्यकता है।

यदि आप मिस्टरबीस्ट के बीस्ट गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं, तो आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सबसे पहले, आवेदन के समय आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यात्रा संबंधी किसी भी समस्या से बचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पासपोर्ट अप्रैल 2025 तक वैध है। आपको जून के अंत में भी उपलब्ध होना चाहिए, हालांकि सटीक तिथियां सितंबर 2024 तक बढ़ सकती हैं। ये तिथियां परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए अपने शेड्यूल को लचीला रखना महत्वपूर्ण है।

आपके पास अपने आवेदन के साथ 1 मिनट का वीडियो सबमिट करने का विकल्प है। वीडियो में, आपको अपना नाम, उम्र, आप कहां से हैं और आपका वर्तमान व्यवसाय बताकर अपना परिचय देना होगा। वीडियो में, आपको यह चर्चा करने की आवश्यकता है कि यदि आप लाखों डॉलर जीत गए तो आप क्या करेंगे। साथ ही, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप साझा करें कि आप बीस्ट गेम्स में प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हैं। वीडियो का लक्ष्य मिस्टरबीस्ट को प्रभावित करना है, इसलिए खुद को अच्छी तरह प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।

Im giving away $5,000,000 in the largest game show ever in history. If you want to compete in Beast Games (I need 5,000 people lol) apply here - https://t.co/Cy2XVKCLHe