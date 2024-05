Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: ‘आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ गेंद’ कौन, मैथ्यू हेडन-केविन पीटरसन ने खोले राज

Highlights Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: एक बेहद शानदार गेंद जो उस समय बेहद महत्वपूर्ण थी। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: 136-137 किमी प्रति घंटा की औसत रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: कप्तान श्रेयस अय्यर, कोचिंग स्टाफ और टीम की घरेलू प्रतिभाओं को दिया।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final IPL 2024: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने आईपीएल फाइनल में अभिषेक शर्मा को मिशेल स्टार्क की शरीर से बाहर की तरफ स्विंग होती गेंद को ‘आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ गेंद’ करार दिया जबकि सुनील नारायण को चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ बताया। श्रेयस अय्यर की अगुआई में केकेआर ने रविवार को सनराइर्ज हैदराबाद को आठ विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल खिताब जीता। हेडन ने ‘स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव’ से कहा, ‘‘अभिषेक शर्मा को फेंकी गेंद जैसे ही मिशेल स्टार्क के हाथ से निकली तो काम खत्म हो गया। उसकी नियति आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ गेंद की थी- एक बेहद शानदार गेंद जो उस समय बेहद महत्वपूर्ण थी।’’

AN ABSOLUTE RIPPER! 🤩



As spectacular as it gets from Mitchell Starc ⚡️



He gets the in-form Abhishek Sharma early 🔥



May 26, 2024

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा कि आईपीएल के अंत में स्टार्क की कलाई की स्थिति सही रखते हुए अतिरिक्त गति हासिल करने की क्षमता और नारायण की ऑलराउंड क्षमता से केकेआर को मजबूती मिली। पीटरसन ने कहा, ‘‘मिशेल स्टार्क सत्र में अधिकतर समय 136-137 किमी प्रति घंटा की औसत रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था।

लेकिन पिछले दो हफ्ते में उसने 140 किमी प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी की। वह तेज गति से गेंदबाजी कर रहा है।’’ उन्होंने कहा,, ‘‘हमने उसे इस टूर्नामेंट के शुरुआती सात (या) शायद आठ हफ्तों में कभी गेंद को स्विंग कराते हुए नहीं देखा लेकिन अंतिम कुछ हफ्तों में उसने अपनी कलाई की स्थिति ठीक की और गेंद को स्विंग कराना शुरू किया।’’

पीटरसन ने नारायण की भी सराहना करते हुए कहा कि केकेआर के इस अनुभवी खिलाड़ी ने अपने आलोचकों को सही जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘‘टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं उसके सबसे मुखर आलोचकों में से एक था और कह रहा था कि प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के कारण शीर्ष क्रम में मुझे सुनील नारायण पसंद नहीं है।’’

पीटरसन ने कहा, ‘‘हालांकि इस सत्र में उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वह एक बल्लेबाज की तरह सोचा, एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी की और एक बल्लेबाज की तरह रन बनाए।’’ भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने इस बीच श्रेय केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर, कोचिंग स्टाफ और टीम की घरेलू प्रतिभाओं को दिया।