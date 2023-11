आबोहवा में सुधार के कारण दिल्ली के स्कूल सोमवार से सभी शारीरिक कक्षाएं फिर से होंगी शुरू

नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली के सभी स्कूल 20 नवंबर, 2023 से खुलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। इसके साथ ही जीआरएपी-IV (GRAP-IV) को रद्द करने वाले सीएक्यूएम (CAQM) निर्देश के अनुसरण में, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि ट्रक यातायात और दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित एमजीवीएस (मध्यम माल वाहन) और एचजीवीएस(भारी माल वाहन) के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी गई है। हालाँकि, जीआरएपी के चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रहेगी और बीएसIII और इससे नीचे के पेट्रोल एलएमववी (LMV) और बीएसIV (BSIV) और इससे नीचे के डीजल एलएमववी के संचालन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

Delhi | All Government, Government aided and private recognised schools in Delhi shall resume all classes (from pre-school to std XII) physically wef 20.11.2023 i.e, Monday. However, outdoor sports activities and morning assemblies will not be held for next one week from the… pic.twitter.com/r4X6PwDZ6I