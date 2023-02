दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर हुई दिल्ली, सीएम केजरीवाल बोले- "अभी एक लंबा सफर तय करना है..."

Highlights दिल्ली हुआ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर सीएम केजरीवाल ने दिल्लावालों को दी बधाई लंबे समय के बाद दिल्ली सबसे प्रदूषितों शहरों की लिस्ट से बाहर हुई है

नई दिल्ली: दुनिया से 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची से देश की राजधानी दिल्ली का नाम बाहर हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, "दिल्ली अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नहीं है।" इसके साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में एक सूची भी शेयर की जिसमें प्रदूषित देशों के नाम लिखे हुए थे।

दिल्लीवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नहीं है। दिल्ली वालों की कोशिश धीरे-धारे रंग ला रही है, बधाई हो दिल्ली... लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, हमें दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाना है।

After a long time, Delhi is not in the list of most polluted cities of the world. Efforts of Delhiites are slowly but surely paying off. Congrats Delhi! But its still a long way to go. We have to be counted in the most clean cities of the world pic.twitter.com/iSWmLdBzQ6