Uddhav Thackeray In Ramleela Maidan: 'अबकी बार बीजेपी तड़ीपार', उद्धव ठाकरे ने दिया नारा

Uddhav Thackeray In Ramleela Maidan:दिल्ली के रामलीला मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया है अबकी बार 400 पार। मैं कहना चाहता हूं कि अबकी बार बीजेपी तड़ीपार। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है।

लेकिन अब ये आशंका नहीं सच्चाई है। भाजपा को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है और अगर आप में हिम्मत है तो भाजपा को मैं चुनौती देता हूं कि आप बाकी सब लोगों को छोड़ दो और अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी-सीबीआई और आईटी की है।

