Narendra Modi In Solapur: 'मोदी को नई-नई गाली देना', उनका नया एजेंडा, कांग्रेस पर बोले पीएम मोदी

Narendra Modi In Solapur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में थे। पीएम मोदी ने सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्षों के राज में एससी-एसटी-ओबीसी परिवारों का हाल ही सबसे खराब रहा। वो मुसीबत में रहें, तकलीफ में रहें। मोदी ने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाई।10 वर्षों में हमने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं बनाई, वो सबके लिए हैं। पीएम ने कहा इस पूरे चुनाव में, ये इंडी अघाड़ी के जितने लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है- मोदी को नई-नई गाली देना।

#WATCH | During a public gathering in Solapur, Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi says "...Congress and INDI alliance are spreading false news that we will change the Constitution and finish Reservation. I have said before that even if Babasaheb Ambedkar wanted to end… pic.twitter.com/4XDOdBPKOq — ANI (@ANI) April 29, 2024

उनके पास विजन नहीं है। हमारे पास विजन है और हम इस विजन के लिए ये जीवन खपा देंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले बहुत बौखला गए हैं इसलिए वे लगातार झूठ फैला रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे और आक्षरण खत्म कर देंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि अगर खुद बाबा साहब चाहे तो भी वह संविधान और आरक्षण खत्म नहीं कर सकते।

#WATCH | During a public gathering in Solapur, Maharashtra, PM Modi says "Congress never wanted Dalit, Tribal and OBC leadership in the country. This is the same Congress which insulted Dalit leader Dr BR Ambedkar. Baba Saheb also received Bharat Ratna when the anti-Congress govt… pic.twitter.com/c22xTlFgLe — ANI (@ANI) April 29, 2024

महायुद्ध चल रहा है

पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। क्या आप इतना बड़ा देश किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकते हैं जिसका नाम तय न हो, जिसका चेहरा न मालूम हो। क्या इतना बड़ा देश आप उन्हें दे सकते हैं। ये नकली शिव सेना वाले कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए कई लोग हैं और उनके एक नेता ने कहा कि हम एक साल 4 पीएम बनाए तो क्या जाता है। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे।

दूसरी ओर वो लोग है जिन्होंने 2014 से पहले देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के गश्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हीं अंदाजा ही नहीं कि पहले दो चरण के चुनाव में इंडी गठबंधन का डब्बा गोल हो चुका है।

