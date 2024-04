Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज, देवी-देवताओं के नाम पर वोट का मामला

Highlights याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि यह पूर्णतः अनुचित है। 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था।

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके हालिया कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम ने भाषण दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया था।

याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि यह पूर्णतः अनुचित है। कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections