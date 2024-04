VIDEO: अमेरिकी कैंपस विरोध प्रदर्शन में भारत विरोधी नारों का जवाब देने के लिए इज़राइल समर्थक ने लगाए'जय श्री राम' के नारे

Highlights पिछले हफ्ते, अमेरिकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज कैंपस में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं केले न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया

Viral Video: विभिन्न अमेरिकी परिसरों में चल रहे फ़िलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों ने न केवल इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के बारे में भावुक बहस छेड़ दी है, बल्कि तनाव और एकजुटता के अप्रत्याशित क्षणों को भी जन्म दिया है। ऐसी ही एक घटना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में हुई, जहां एक इज़राइल समर्थक ने "जय श्री राम" के नारे के साथ भारत विरोधी नारों का जवाब दिया।

सप्ताहांत में, यूसीएलए में फ़िलिस्तीन समर्थक और इज़राइल समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज़ हो गईं, ब्लूमिंगटन में इंडियाना यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय जैसे अन्य परिसरों में भी इसी तरह के दृश्य सामने आए। यूसीएलए में स्थिति तब चरम बिंदु पर पहुंच गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोधी गुटों को अलग करने के इरादे से लगाए गए अवरोध को तोड़ दिया, जिससे शारीरिक विवाद, मौखिक टकराव और गिरफ्तारियों की झड़ी लग गई।

रणनीतिक संचार के लिए यूसीएलए की कुलपति मैरी ओसाको ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रदर्शनकारियों ने शारीरिक तकरार की, नारे लगाए और अपमान किया और, कुछ मामलों में, हाथापाई का आदान-प्रदान किया गया। ओसाको ने एक बयान में कहा, "यूसीएलए का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन स्थल होने का एक लंबा इतिहास है और हम वहां भड़की हिंसा से दुखी हैं।"

US: Palestinian protesters started slogans against India, so an American Nationalist responded by chanting 'JAI SHRI RAM'. pic.twitter.com/JJaOFXjkin