Highlights डेनमार्क के राजदूत ने दूतावास के पास से कूड़ा हटाने की अपील की एनडीएमसी ने कुछ ही देर में की सफाई हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो- एनडीएमसी

नयी दिल्ली: भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में यहां डेनमार्क दूतावास से लगी एक गली में कूड़े को दिखाते हुए अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। राजदूत ने दोपहर में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था: “सुंदर और हरी-भरी नयी दिल्ली। बहुत सारी बातें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस बात से दुखी हूं।”

Lovely and green New Delhi. Many words but no action. Saddened by this @DenmarkinIndia@CMODelhi@LtGovDelhipic.twitter.com/ZRH9wutfsm