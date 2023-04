देखें वीडियो: कांग्रेस विधायक ने बैंककर्मी को मारे कई थप्पड़, नाराज कर्मचारियों ने की नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Highlights सोशल मीडिया पर कांग्रेस के एक विधायक एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक को एक बैंक कर्मचारी को कई थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। ऐसे में नाराज कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे है।

रायपुर:छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने जिला सहकारी बैंक के दो कर्मचारियों की कथित तौर पर पिटाई कर दी है। घटना के बाद कर्मचारियों ने काम बंद करने का फैसला किया है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जिला सहकारी बैंक के दो कर्मचारियों ने कांग्रेस विधायक बृहस्पत​ सिंह के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। सरगुजा संभाग के सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने घटना के विरोध में बुधवार से दो दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने और विधायक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि विधायक कुछ बैंक कर्मचारी के साथ बैंक के बाहर खड़े है और उसने कुछ बात कही जा रही है। इस दौरान वहां कई और लोग भी मौजूद है जो बैंक में अपने किसी काम के लिए वहां आएं है। वीडियो में यह देखा गया है कि बात करते करते विधायक बैंक कर्मचारी पर हाथ छोड़ देते हुए और कई थप्पड़ उसे मारते है।

यही नहीं वायरल वीडियो में यह भी देखा गया है कि विधायक बैंक कर्मचारी के कॉलर पकड़कर उसे खींचते है और फिर मारते है। ऐसे में जब विधायक बैंक कर्मचारी को मार रहे थे तो वहां मौजूद कुछ लोग विधायक को रोक भी रहे थे। वीडियो के अंत में कांग्रेस विधायक द्वारा बैंक कर्मचारी को उंगली दिखाते हुए चेतावनी भी देते हुए देखा गया है।

Raipur, Chhattisgarh| Viral video of Ramanujganj MLA Brihaspati Singh shows him slapping a person near the Central Bank branch in Balrampur district over a dispute over the withdrawal of money pic.twitter.com/GeyM9I07iC