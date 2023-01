बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना गुंडाराज है, सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला, देखें वीडियो

Highlights बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को गुंडाराज की संज्ञा दी है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की। सरकार को जनता का राज बता रहे हैं, जबकि अब पूरे बिहार में गुंडाराज हो गया है।

पटनाः बिहार के बक्सर में घटी घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में अब भाजपा के द्वारा नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को गुंडाराज की संज्ञा दी है।

उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की। वही पुलिसिया दमन को लेकर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सत्ता के लिए लोगों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार को जनता का राज बता रहे हैं, जबकि अब पूरे बिहार में गुंडाराज हो गया है।

Bihar | Police van set on fire, govt vehicles vandalised by locals in Buxar as they alleged that police entered a farmer's house last night & thrashed him



A group of farmers are protesting here demanding better rates for their land which is being acquired for Chausa Power Plant pic.twitter.com/OKdYXIO2MC