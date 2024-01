Ram Mandir Pran Pratishtha Live: देहरादून में डेढ़ लाख से अधिक दीप प्रज्वलित, जय-जय श्री राम-जय-जय सीता राम, सीएम धामी ने गौ सेवा की और रामचरितमानस का पाठ किया, देखें वीडियो

Highlights दीपोत्सव कार्यक्रम में डेढ़ लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उनके साथ स्वयं भी दीप जलाए। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देते हुए राम भजन भी गाये।

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रामलला की प्राणप्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सरकारी आवास स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की और श्री रामचरितमानस का पाठ किया। उन्होंने गौ सेवा भी की। देहरादून के परेड ग्राउंड में दीपोत्सव के दौरान मिट्टी के दीयों की मदद से 'जय श्री राम' शब्द लिखे गए और धनुष-बाण बनाए गए।

#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today, on the auspicious occasion of the pranpratishtha of Ram Lalla, offered prayers at the temple located at the government residence and recited Shri Ramcharitmanas. He also performed Gau Sewa. pic.twitter.com/X8LfKEzoq2 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 22, 2024

अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में डेढ़ लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। परेड ग्राउंड में शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उनके साथ स्वयं भी दीप जलाए।

अवधपुरी अति रुचिर बनाई।

देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई॥ pic.twitter.com/V2sabn8XEN — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 22, 2024

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "...Ayodhya is going to be the biggest centre of the world. People of Ayodhya are Ram Bhakts as well as Rashtra Bhakts...Our land lets the entire world have darshan. When a crisis arises and a fight for the country has to be… https://t.co/tqO9kUBsRmpic.twitter.com/VwPSgCWFQ1 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 21, 2024

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami held a virtual interaction with the beneficiaries of Udham Singh Nagar district today under the Vikasit Bharat Sankalp Yatra.



The beneficiaries of various schemes of the Central and State Governments also expressed their gratitude to… pic.twitter.com/xRvLxmqgcC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 21, 2024

सभी देश और प्रदेशवासियों को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने राम भजन भी गाये। उन्होंने कहा कि एक लंबे इंतजार के बाद रामलला के अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने का शुभ अवसर आया है और इस सौभाग्य भरे क्षण के हम सभी साक्षी होंगे।

#WATCH | Dehradun: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami participates in the Shri Ram Shobha Yatra organised at Pipaleshwar Temple, Clement Town. pic.twitter.com/krezHaxm0o — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 21, 2024

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में माताओं और बहनों ने दीपोत्सव कार्यक्रम में आकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और जन-जन के सहयोग एवं भक्ति के कारण डेढ़ लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए हैं । मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम भगवान राम की कृपा से इस भव्य दीपोत्सव में शामिल हुए हैं।’’ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपोत्सव का वीडियो भी साझा किया । धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भी अपने परिवार के साथ फूलों की रंगोली बनाई, पूरे घर में रंग बिरंगी लाइट लगाई और दीप प्रज्ज्वलित किए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया वे अपने घरों में इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाए।

#WATCH | Uttarakhand | On the eve of pranpratishtha ceremony of Ayodhya Ram Temple, the words 'Jai Sri Ram' written and bow and arrow made with the help of earthen lamps during the Deepotsav at the Parade Ground in Dehradun. pic.twitter.com/JFbXgiDaws — ANI (@ANI) January 21, 2024

