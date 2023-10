Assembly Election 2023: राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, नड्डा, शाह सहित कई नेता शामिल, टिकट की घोषणा जल्द, देखें वीडियो

Highlights राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ को लेकर अलग-अलग बैठकें हुईं। राज्यों की सूची सोमवार को जारी की जा सकती है। महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद थे।

Assembly Election 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद थे।

प्रधानमंत्री के तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली पहुंचने पर पार्टी मुख्यालय में पहले राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ को लेकर अलग-अलग बैठकें हुईं। राजस्थान संबंधी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और राज्य इकाई के प्रमुख सीपी जोशी भी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ संबंधी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया सहित प्रदेश के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तकरीबन तीन घंटे चली चर्चा के बाद भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई सूची जारी नहीं की गई। सूत्रों ने बताया कि दोनों राज्यों की सूची सोमवार को जारी की जा सकती है।

सीईसी की बैठक से पहले नड्डा के आवास पर पार्टी की राजस्थान और छत्तीसगढ़ इकाई के कोर समूह की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों में पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे भाजपा के कोर समूह के नेताओं ने कई मुद्दों और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की और फिर उन्हें सीईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रह्लाद जोशी, राजस्थान चुनाव के लिए सह-प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख सीपी जोशी शामिल थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए भाजपा के कोर समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, राज्य इकाई के अध्यक्ष अरुण साव और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल मौजूद थे। दिल्ली में हुई बैठकों से पहले, गत दिनों शाह और नड्डा ने जयपुर एवं रायपुर का दौरा किया।

इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दो और छत्तीसगढ़ के लिए एक सूची पहले ही जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित चार सांसदों को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि भाजपा राजस्थान में भी प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के समर में उतार सकती है। साथ ही कुछ अन्य सांसदों को भी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है।

