Congress leader Alamgir Alam: झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम अरेस्ट, ईडी ने 37 करोड़ किए थे जब्त

Highlights Congress leader Alamgir Alam: फ्लैट से 37 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। Congress leader Alamgir Alam: आलम से ईडी ने कल 9 घंटे की पूछताछ किया था। Congress leader Alamgir Alam: ग्रामीण विकास मंत्री आलम अपराह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे।

Congress leader Alamgir Alam: झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम पर शिकंजा कस दिया गया। 37 करोड़ को लेकर ईडी ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने आलम को उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर से भारी नकदी बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया है। आलम से ईडी ने कल 9 घंटे की पूछताछ किया था। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलम अपराह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने पिछले सप्ताह आलम के निजी सचिव और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल (52) और घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को उनसे जुड़े एक फ्लैट से 37 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था।

ED arrests Jharkhand Minister and Congress leader Alamgir Alam in connection with a huge cash recovery from the household help of his PS Sanjeev Lal. pic.twitter.com/0GxcZkrmc1