"1962 में चीनियों ने 'कथित तौर' पर भारत पर आक्रमण किया": मणिशंकर अय्यर के बयान से खड़ा हुआ विवाद, कांग्रेस-भाजपा ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 के भारत-चीन युद्ध को कथित चीनी आक्रमण के रूप में संदर्भित करने के बाद एक नया विवाद खड़ा कर दिया। मंगलवार को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में एक कार्यक्रम का कथित वीडियो, जहां मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि उनकी पार्टी के सहयोगी ने कथित आक्रमण शब्द का गलती से इस्तेमाल करने के लिए बाद में बिना शर्त माफी मांगी थी और पार्टी ने खुद को मूल वाक्यांश से दूर कर लिया है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मई 2020 में चीनियों को उनकी घुसपैठ के लिए क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया।

'नेहरूज़ फर्स्ट रिक्रूट्स' की पुस्तक के लॉन्च के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के वीडियो क्लिप में मणिशंकर अय्यर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया।" बाद में एक संक्षिप्त बयान में अय्यर ने कहा, "आज शाम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में 'चीनी आक्रमण' से पहले गलती से 'कथित' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं।"

हालांकि, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, "

नेहरूज़ फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान एफसीसी में बोलते हुए मणिशंकर अय्यर ने 1962 में चीनी आक्रमण को 'कथित' बताया। यह संशोधनवाद का एक निर्लज्ज प्रयास है।"

उन्होंने आरोप लगाया, "नेहरू ने यूएनएससी में स्थायी सीट पर भारत का दावा चीनियों के पक्ष में छोड़ दिया, राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन स्वीकार किया और चीनी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की, उनके आधार पर, सोनिया गांधी की यूपीए चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया।"

उन्होंने आगे लिखा, "एमएसएमई को नुकसान पहुंचाया और अब कांग्रेस नेता अय्यर चीनी आक्रमण को सफेद करना चाहते हैं, जिसके बाद चीनियों ने 38,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है।" अमित मालवीय ने पूछा, "कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या बताता है?"

विवाद के बीच जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उनकी (अय्यर की) उम्र के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने खुद को उनकी मूल शब्दावली से दूर कर लिया है। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत पर चीनी आक्रमण वास्तविक था। मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीनी घुसपैठ भी हुई, जिसमें हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए और यथास्थिति भंग हो गई।"

उन्होंने आगे कहा, "निवर्तमान प्रधान मंत्री ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीनियों को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी बातचीत की स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो गई। देपसांग और डेमचोक सहित 2000 वर्ग किमी क्षेत्र भारतीय सैनिकों की सीमा से बाहर है।" कांग्रेस महासचिव ने अपनी पुरानी टिप्पणी भी दोबारा पोस्ट की जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर चीन को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था।

कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने उस वक्त का एक किस्सा भी याद किया जब उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के लिए परीक्षा दी थी।

अय्यर ने कहा, "जिस दिन तवांग गिरा, उसी दिन लंदन में विदेश सेवा की परीक्षाएँ शुरू हुईं। जब यह खत्म हुआ। मैं राजनीति में प्रमुख था और समाचार पत्र मेरे बारे में उल्लेख करते थे कि मैं बहुत वामपंथी था, एक कम्युनिस्ट था। जब मैंने विदेश सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने पाया कि मुझे किसी भी प्रकार का प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने विदेश मंत्रालय को लिखा कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है।"

