Lok Sabha Elections 2024: "400 पार मोदी की कल्पना थी, 300 पार असंभव है, क्या भाजपा 200 पार कर पाएगी", शशि थरूर ने उठाया सवाल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 29, 2024 08:48 AM

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कभी-कभी उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या भाजपा लोकसभा चुनावों में 200 सीटें भी जीत पाएगी।