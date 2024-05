शाहरुख खान की अगली फिल्म का टाइटल हुआ 'लीक', बॉलीवुड बादशाह के फैन्स को ऐसे लगी भनक

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की आने वाली नई फिल्म का टाइटल फैन्स को पता चल गया है। लेकिन ये सब शाहरुख खान की एक 'गलती' के चलते हुआ है। पिछली बार किंग खान के फैन्स ने उन्हें डंकी मूवी में देखा था जिसके बाद दर्शक इंतजार कर रहे थे कि शाहरुख की अगली मूवी कौन सी होगी? दरअसल एक वीडियो से सोशल मीडिया यूजर्स को पता चला कि शाहरुख एक मूवी पर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख की अगली फिल्म का नाम किंग है।

इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान उनके साथ नजर आएंगी। हालांकि शाहरुख खान ने खुद इसपर कुछ नहीं कहा है। लेकिन माना ये जा रहा है कि वे जल्द ही फैंस के लिए नई फिल्म लेकर आने वाले हैं। ये सब कयास एक वीडियो के चलते लगाए जा रहे हैं।

King Khan himself, making the unofficial announcement for the much-awaited 'King' movie.