शरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, 2020 दिल्ली दंगे मामले में किया था गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों से जुड़े 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में जेएनयू विद्वान शरजील इमाम को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने जमानत दी।

Delhi HC grants bail to Sharjeel Imam in 2020 riots case involving allegations of sedition