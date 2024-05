MP Chhindwara killing: परिवार के 8 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर फांसी लगा कर दी जान, आखिर वजह

Highlights MP Chhindwara Crime: मुख्यालय से लगभग 100 किमी दूर है। पुलिस घटना की जांच कर रही थी। MP Chhindwara Crime: छिंदवाड़ा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचे। MP Chhindwara Crime: घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

MP Chhindwara Crime: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हड़कंप मच गया है। शख्स ने परिवार के 8 लोगों की जान ले ली और फिर फांसी पर झूल गया। शख्स ने सबसे पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा। इसके बाद मां, बहन, भाई और भाभी की जान ली। इसके बाद दो भतीजी और भतीजे की जान ली। ताऊ के घर जाकर 10 साल के बच्चे पर हमला किया, लेकिन वह भागकर जान बचा ली। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने संयुक्त परिवार के आठ सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Man hacks to death eight members of his family in Madhya Pradesh';s Chhindwara district; later hangs himself: Police