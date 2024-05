Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है मिशन पर अडानी-अंबानी का काम कराने के लिए", राहुल गांधी ने बनारस में घेरा नरेंद्र मोदी को

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 29, 2024 07:02 AM

वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मिलकर नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला।