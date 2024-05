Lok Sabha Elections 2024: "आदिवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाने के लिए संघ और ईसाई मिशनरियों को हाथ मिलाना चाहिए", निशिकांत दुबे ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 29, 2024 11:16 AM

निशिकांत दुबे ने झारखंड के चुनावी हालात पर बात करते हुए कहा कि यहां की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार का कोई प्रभाव नहीं है, जनता पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी पर देखना चाहती है।

