"पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 में हस्ताक्षरित लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन किया": नवाज शरीफ ने स्वीकारा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 29, 2024 09:37 AM

स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के कारगिल दुस्साहस का जिक्र करते हुए, नवाज शरीफ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ने लाहौर घोषणा का उल्लंघन किया था और यह उनकी गलती थी।