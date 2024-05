Highlights Australia vs Namibia T20 World Cup 2024: टीम ने नामीबिया के 119 रन के लक्ष्य को 10 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। Australia vs Namibia T20 World Cup 2024: पूर्व कप्तान जॉर्ज बैली तथा मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। Australia vs Namibia T20 World Cup 2024: मैकडोनाल्ड और 49 साल के बल्लेबाजी कोच ब्रेड हॉज को मैदान पर आना पड़ा।

Australia vs Namibia T20 World Cup 2024: खिलाड़ियों की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया को नामीबिया के खिलाफ टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच सहित सहयोगी स्टाफ के चार सदस्यों को मैदान पर उतराना पड़ा लेकिन इसके बावजूद टीम ने आसान जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर की 21 गेंद में नाबाद 54 रन की पारी के अलावा फिट हो चुके जोश हेजलवुड (पांच रन पर दो विकेट) तथा लेग स्पिनर एडम जंपा (25 रन पर तीन विकेट) की प्रभावी गेंदबाजी से सात विकेट से जीत दर्ज की।

Adam Zampa and David Warner stand out in Australia's first #T20WorldCup warm-up fixture 👊



Match highlights and report from their win against Namibia in Trinidad ⬇️https://t.co/kEwiAfzUgt — ICC (@ICC) May 29, 2024

टीम ने नामीबिया के 119 रन के लक्ष्य को 10 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। दो महीने लंबे आईपीएल में हिस्सा लेने के बाद पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिशेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल को स्वदेश में ब्रेक दिया गया है और ऐसे में मुख्य चयनकर्ता और पूर्व कप्तान जॉर्ज बैली तथा मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर उतरना पड़ा।

बैली और मैकडोनाल्ड के अलावा 46 साल के क्षेत्ररक्षण कोच आंद्रे बोरोवेच को भी क्षेत्ररक्षण के लिए आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मार्श और हेजलवुड जब ड्रेसिंग रूम में लौटे तो मैकडोनाल्ड और 49 साल के बल्लेबाजी कोच ब्रेड हॉज को मैदान पर आना पड़ा।

तीन महीने में अपना पहला मैच खेलने वाले हेजलवुड अच्छी लय में दिखे। हेजलवुड ने मंगलवार को मैच के बाद ‘क्रिकेट.कॉम.एयू’ से कहा, ‘‘बेशक हमारे पास पूरे खिलाड़ी नहीं थे लेकिन जो खिलाड़ी खेले उनमें से संभवत: कुछ को बड़े ब्रेक के बाद मैच खेलने की जरूरत थी।’’ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान कमिंस, हेड और स्टार्क चेन्नई में रविवार को हुए आईपीएल फाइनल का हिस्सा थे।