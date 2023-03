FSSAI ने दही के पैकेट का नाम बदलने के नोटिस में किया संशोधन, जानें क्या है मामला

Highlights तमिलनाडु के दुग्ध उत्पादन संघ आविन ने कहा कि वह अपने पैकेट पर हिंदी शब्द 'दही' के बजाय तमिल शब्द 'तायिर' का ही इस्तेमाल करेगा। एफएसएसएआई ने इन पैकेट पर 'दही' लिखने का निर्देश दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस कदम को "हिंदी को थोपा जाना" बताया और इसकी निंदा की।

नई दिल्ली: दही के पैकेट पर 'दही' शब्द के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कई पदनामों के साथ 'दही' शब्द के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

एफएसएसएआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हाल ही में किण्वित दुग्ध उत्पादों के मानकों से दही शब्द को हटाने पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, यह निर्णय लिया गया है कि एफबीओ लेबल पर कोष्ठक में किसी अन्य पदनाम (प्रचलित क्षेत्रीय सामान्य नाम) के साथ दही शब्द का उपयोग कर सकते हैं।"

तमिलनाडु के दुग्ध उत्पादन संघ आविन ने कहा है कि वह अपने पैकेट पर हिंदी शब्द 'दही' के बजाय तमिल शब्द 'तायिर' का ही इस्तेमाल करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इन पैकेट पर 'दही' लिखने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस कदम को "हिंदी को थोपा जाना" बताया और इसकी निंदा की।

Amid row over using the term 'Dahi' on packets of curd, FSSAI revises guidelines on using the term 'Curd' along with several designations. pic.twitter.com/w3x2o4kRJC

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "हिंदी थोपने की बेहिचक जिद हमें हिंदी में एक दही के पैकेट पर भी लेबल लगाने के लिए निर्देशित करने की हद तक आ गई है, हमारे अपने राज्यों में तमिल और कन्नड़ को हटा दिया गया है। हमारी मातृभाषाओं के लिए इस तरह की निर्लज्ज अवहेलना यह सुनिश्चित करेगी कि जिम्मेदार लोगों को दक्षिण से हमेशा के लिए भगा दिया जाए।"

The unabashed insistences of #HindiImposition have come to the extent of directing us to label even a curd packet in Hindi, relegating Tamil & Kannada in our own states.



Such brazen disregard to our mother tongues will make sure those responsible are banished from South forever. https://t.co/6qvARicfUwpic.twitter.com/gw07ypyouV