MP: 7 छात्रों को हॉस्टल रूम में हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ गया भारी, स्टूडेंट्स पर सीहोर VIT ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना, गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश

Highlights सीहोर वीआईटी में 20 छात्रों द्वारा हॉस्टल रूम में हनुमान चालीसा को पढ़ा गया है। इस पर कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। कॉलेज प्रशासन ने 7 छात्रों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (VIT-Bhopal) में सात छात्रों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर उन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लग गया है। आपको बता दें कि यह वहीं कॉलेज जो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के गृह जिले सीहोर (Sehore) में पड़ता है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मामले की जानकारी मिलते ही प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हनुमान चालीसा अगर हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ा जाएगा तो और कहां पढ़ा जाएगा। वहीं गृहमंत्री के कहने पर मामले की जांच कलेक्टर कर रहे है।

एबीपी की एक खबर के अनुसार, वीआईटी के करीब 20 छात्र एक साथ हॉस्टल रूम में जमा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। इसके बाद कुछ छात्रों ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की थी। इस पर एक्शन लेते हुए कॉलेज प्रशासन ने 20 छात्रों की अगवाई करने वाले सात छात्रों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने के एलान के बाद मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है।

The issue is not what's being presented. Other students had complained due to the noise after Hanuman Chalisa was chanted (by 7 students). I have ordered the Collector to probe it: Narottam Mishra on reports of 7 students at VIT-Bhopal fined Rs 5000 for chanting Hanuman Chalisapic.twitter.com/qyeV12iB1L