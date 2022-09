दिल्ली पुलिस ने पकड़े 1200 करोड़ के ड्रग्स, हाथ लगी भारत में मेथामफेटामाइन की अब तक की 'सबसे बड़ी' खेप

Highlights दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। मामले में दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त ड्रग्स में 312.5 किलो मेथमफेटामाइन और 10 किलो हेरोइन शामिल हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। इस सिलसिले में दो अफगान नागरिक भी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अफगान नागिरकों से 312.5 किलो 'मेथामफेटामाइन' (Methamphetamine) जब्त की गई है। साथ ही 10 किलो हेराइन भी इनके पास से जब्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार भारत में इतनी बड़ी मात्रा में मेथामफेटामाइन संभवत: पहली बार पकड़ा गया है। दोनों अफगान नागरिक 2016 से भारत में रह रहे थे। इन दोनों से पूछताछ आगे की जांच में पुलिस को लखनऊ में बड़ी कामयाबी मिली। लखनऊ में एक गोदाम से पुलिस ने मेथामफेटामाइन के 606 बैग जब्त किए।

It is one of the largest seizures of methamphetamine drugs in the country's history. Both Afghan nationals were living in India since 2016. Further interrogation had led to the recovery of 606 bags from a godown in Lucknow: HGS Dhaliwal, Special CP, Delhi Police https://t.co/Kp2sGGGdGhpic.twitter.com/B2Ix04K4NK