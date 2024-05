Ahmedabad Over Bomb Threat: छह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली के बाद अहमदाबाद में दहशत फैलाने की कोशिश!, आखिर क्या है मकसद

Highlights धमकी भरे ईमेल स्पष्ट रूप से रूसी डोमेन 'mail.ru' से भेजे गए थे। अब तक छह स्कूलों को ऐसे ईमेल मिले हैं और उन्होंने हमें इस बारे में सूचित कर दिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के स्कूलों को मिली इसी तरह की धमकी जैसा मामला लगता है।

Ahmedabad Over Bomb Threat: लोकसभा चुनाव के बीच देश भर में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है! दिल्ली के बाद अहमदाबाद में मंगलवार को लोकसभा चुनाव से पहले शहर के छह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में दहशत फैल गई। स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया। अभी तक स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार, धमकी भरे ईमेल स्पष्ट रूप से रूसी डोमेन 'mail.ru' से भेजे गए थे।

Gujarat: Three schools in Ahmedabad receive bomb threats through email. Ahmedabad Police is probing the matter. Details awaited.