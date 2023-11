NZ vs PAK Live Score: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर, वर्ल्डकप का 35वां मुकाबला लाइव, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से लाइव अपडेट

Highlights NZ vs PAK Live Score: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोरकार्ड New Zealand vs Pakistan Live: वर्ल्डकप का 35वां मुकाबला, सुबह 10:30 बजे से, देखें लाइव अपडेट World Cup 2023 Live: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, देखें लाइव क्रिकेट स्कोर

New Zealand vs Pakistan Live Score, World Cup 2023: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर, वर्ल्डकप का 35वां मुकाबला लाइव, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से लाइव अपडेट

आईसीसी विश्व कप 2023 में अंक तालिका समीकरण उलझ गया है। एकमात्र भारतीय टीम ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आईसीसी के अनुसार बांग्लादेश की टीम विश्व कप से बाहर है। तीन सीट के लिए 8 टीम में मुकाबला है। 10 टीम विश्व कप में भाग ले रही हैं। मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा।

12:27 AM NZ vs PAK Live Score लगातार चार जीत से शुरुआत करने वाली न्यूजीलैंड की लय पर लगाम लग गयी तथा उसे भारत, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से लगातार हार का सामना करना पड़ा। इससे उसके सात मैचों में आठ अंक हैं। वहीं पाकिस्तान की हालत तो और खराब है जिसके सात मैचों में छह अंक हैं। मैदान की निराशा के अलावा न्यूजीलैंड को अपने चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से भी जूझना होगा।

12:27 AM NZ vs PAK Live Score चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहा न्यूजीलैंड शनिवार को यहां विश्व कप के अपने महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा जिसमें दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश के तहत जीत हासिल करने के लिए बेताब होंगी। टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत के बाद दोनों टीमों का भाग्य बदल गया जिससे दोनों सेमीफाइनल की दौड़ में मुश्किल स्थिति में पहुंच गयी।

12:27 AM NZ vs PAK Live Score वनडे विश्व कप के 9 मैचों में से पाकिस्तान ने कीवी टीम को 7 बार हराया और केवल दो बार हारा। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान ने 4 मैच जीते, जबकि न्यूजीलैंड ने एक बार जीत हासिल की। पिछले सभी पाँच खेल पाकिस्तान में हुए थे। भारत में खेलने की बात आती है तो कीवी टीम का पलड़ा भारी रहता है। न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर दोनों वनडे मैचों में पाकिस्तान को मात दी है।

12:26 AM NZ vs PAK Live Score: एकदिवसीय मैचों में न्यूजीलैंड बनाम पाक के आमने-सामने के आंकड़ों देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 155 वनडे मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड ने 51 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 60 मैच जीते हैं। वनडे विश्व कप टूर्नामेंट की बात आती है तो पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड पर बढ़त हासिल है।

12:26 AM पाकिस्तान प्लेइंग 11 पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमां, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम।

12:26 AM न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हैनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, विल यंग, काइल जैमीसन।

12:25 AM NZ vs PAK Live Score न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने टूर्नामेंट में अब तक 7-7 मैच खेले हैं। 4 जीत और 3 हार के साथ ब्लैककैप के खाते में 8 अंक हैं। पाकिस्तान के 7 में से 3 मैच जीतने और 4 मैच हारने के बाद 6 अंक हैं। जहां पाकिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीता था, वहीं न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार गया था।

12:25 AM NZ vs PAK Live Score न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप 2023 के अपने अगले मैच में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का 35वां मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम NZ बनाम PAK मुकाबले की मेजबानी करेगा। आईसीसी विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड का नेतृत्व टॉम लैथम कर रहे हैं। टूर्नामेंट में बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं।

