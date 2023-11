PAK VS NZ: 30 ओवर, 257 रन और 2 विकेट, अफरीदी, रऊफ और हसन की तिकड़ी पर टूटे कीवी खिलाड़ी

Highlights PAK VS NZ: पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 30 ओवर में दिए 257 रन New Zealand vs Pakistan: 30 ओवर में मिले सिर्फ 2 विकेट, पाकिस्तान का बुरा हाल WORLD CUP 2023: पाकिस्तान को 402 रनों का मिला कठिन लक्ष्य

PAK VS NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान में आई तो कप्तान बाबर आजम को उम्मीद थी कि उनके दो प्रमुख गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी ही नहीं बल्कि कीवी बल्लेबाजों की कमड़ तोड़ देंगे। लेकिन, बाबर को क्या पता था कि उनके गेंदबाजों की आज कीवी बल्लेबाजों के द्वारा जमकर धुलाई हो जाएगी।

Pakistan are set a target of 402 after Rachin Ravindra and Kane Williamson star for @BLACKCAPS.#NZvPAK | #CWC23 | #DattKePakistanipic.twitter.com/uUbZx4t2BO — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 4, 2023

पाकिस्तान के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी की जमकर धुलाई कीवी बल्लेबाजों ने की। 16 विकेट लेकर इस विश्व कप में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज अफरीदी ने 10 ओवर फेंके और 90 रन दिए। अफरीदी ने इस दौरान पांच वाइड भी फेंके। अफरीदी से गेंद लेकर बाबर आजम ने हारिस रऊफ को दी।

The team's highest ever @cricketworldcup total and second highest ODI total ever! Time to bowl in Bengaluru. Follow play LIVE in NZ with @skysportnz. LIVE scoring | https://t.co/3Nuzua3Jiu#CWC23pic.twitter.com/B86JlS0wo9 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2023

रऊफ ने भी 10 ओवर में 85 रन दिए। हालांकि, वह एक विकेट लेने में कामयाब रहे। इसके बाद बाबर ने गेंद हसनी अली को दी। उन्होंने अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में 82 रन देकर 1 विकेट लिया। इस तरह पाकिस्तान की पेस बैटरी को कीवी बल्लेबाजों ने एक एक करके डाउन किया। कीवी खिलाड़ी इन तीनों गेंदबाजों की तिकड़ी पर टूट पड़े।

विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज

न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में शाहीन अफरीदी ने 90 दिए। हारिस रउऊ ने 10 ओवर में 85 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। साल 2019 के विश्व कप में इंडिया के खिलाफ हसन अली ने 10 ओवर में 84 रन दिए औक एक विकेट हासिल किया। साल 2023 के विश्व कप में हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 83 रन दिए और तीन विकेट लिए।खास बात यह है कि बीते 24 पारियों में शाहीन शाह अफरीदी का यह ऐसा पहला मैच रहा जहां उन्हें एक भी विकेट की सफलता नहीं मिली।