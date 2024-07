कारगिल विजय दिवस देश का गर्व, जवानों का बलिदान रहेगा अमर...पढ़ें पीएम मोदी के भाषण की मुख्य बातें

Kargil Vijay Diwas 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल पहुंचे हैं। जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने सेना को संबोधित किया और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन महीनों, वर्ष गुजर जाते है लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने वाले अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं।

द्रास में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्षी दलों पर कई हमले किए और उन पर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

#WATCH | Ladakh: PM Narendra Modi says, "Pakistan has failed in all its nefarious attempts in the past. But Pakistan has not learned anything from its history. It is trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war. Today I am speaking from a place where… pic.twitter.com/HQbzjcVKVq — ANI (@ANI) July 26, 2024

कारगिल में क्या-क्या बोले पीएम मोदी

1- पीएम ने कहा कि लद्दाख हो या जम्मू-कश्मीर, भारत विकास के रास्ते में आने वाली हर चुनौती को हराएगा। कुछ ही दिनों में, 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म हुए 5 साल हो जाएंगे। जम्मू और कश्मीर एक नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है... लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है, दशकों के बाद कश्मीर में एक सिनेमा हॉल खुला है आधे दशक बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया जुलूस निकाला गया। धरती पर हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सद्भाव की ओर बढ़ रहा है।

2- पीएम मोदी ने कहा, "जैसे-जैसे समय बीतता है, दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में और साल सदियों में बदल जाते हैं - राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के नाम हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।"

Ladakh: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to the heroes of the Kargil War at Kargil War Memorial on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024pic.twitter.com/xLiTpjE8cB — ANI (@ANI) July 26, 2024

3- पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बोलते हुए पीएम ने कहा "पाकिस्तान अतीत में अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वह आतंकवाद और छद्म युद्ध की मदद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।" प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, "मैं जहां खड़ा हूं, वहां से आतंकवाद के आका मेरी आवाज सीधे सुन सकते हैं। हमारे बहादुर आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।"

4- मोदी ने अग्निपथ योजना की आलोचना करने के लिए विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि वे देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "इससे पता चलता है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है।" "ये वही लोग हैं जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन के बारे में झूठ बोला था। यह हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू की, पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने युद्ध स्मारक नहीं बनाया...ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को पर्याप्त बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेना को कमजोर करने की कोशिश की।"

The victory of Kargil was not a victory of any party or any government, but of the nation.



This glorious triumph is an integral part of our country's heritage and a testament to its pride and self-respect.



- PM @narendramodi



Watch the full video: https://t.co/3qMeKJDofopic.twitter.com/6rj5ZK0Bb4 — BJP (@BJP4India) July 26, 2024

5- मोदी ने क्षेत्र में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में हुए विकास की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। दशकों के बाद कश्मीर में कोई सिनेमा हॉल खुला है। साढ़े तीन दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया जुलूस निकाला गया है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सद्भाव की ओर बढ़ रहा है।

#WATCH | Ladakh: PM Narendra Modi says, "Today, this great land of Ladakh is witnessing the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas. Kargil Vijay Diwas tells us that the sacrifices made for the nation are immortal..." pic.twitter.com/0PddS6diyk — ANI (@ANI) July 26, 2024

6- पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि देश के लिए किया गया बलिदान अमर है।"

