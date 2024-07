Team India in Final Women Asia Cup 2024: 9वीं बार फाइनल में टीम इंडिया, 7 बार चैंपियन और एक बार उपविजेता, 28 जुलाई को खिताबी टक्कर

Highlights Team India in Final IND vs BAN Women’s Asia Cup 2024 Semifinal Live Score: शेफाली वर्मा ने 26 की पारी खेली। Team India in Final IND vs BAN Women’s Asia Cup 2024 Semifinal Live Score: रेणुका सिंह ने 3 विकेट झटके। Team India in Final IND vs BAN Women’s Asia Cup 2024 Semifinal Live Score: रेणुका को प्लेयर ऑफ द मैच दिया।

Team India in Final IND vs BAN Women’s Asia Cup 2024 Semifinal Live Score: टी20 महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से कूटकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 28 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विजेता से टक्कर होगा। इसके साथ ही भारत 9वीं बार फाइनल में पहुंचा है। भारत ने 7 बार कप जीता और एक बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। भारत की स्मृति मंधाना ने 39 गेंद में 55 नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है। शेफाली वर्मा ने 26 की पारी खेली।

भारत ने महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन पर रोकने के बाद 11 ओवर में बिना किसी नुकासान के 83 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने नाबाद 55 और शेफाली वर्मा ने नाबाद 26 रन का योगदान दिया।

चैंपियन टीम लिस्टः Women's Asia Cup Winners List From 2004 to 2024

1. 2004- भारत

2. 2005-06- भारत

3. 2006- भारत

4. 2008- भारत

5. 2012- भारत

6. 2016- भारत

7. 2018- बांग्लादेश

8. 2022- भारत

9. 2024-

महिला एशिया कप सेमीफाइनल: रेणुका, राधा की गेंदबाजी ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन पर रोका

तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और स्पिनर राधा यादव की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने टी20 महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन पर रोक दिया। रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार चार ओवर डालते हुए 10 रन देकर तीन विकेट चटकाये। उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोरा तो वहीं राधा ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाते हुए 14 रन देकर तीन विकेट लिये। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने 51 गेंद में 32 जबकि शोर्ना अख्तर ने नाबाद 19 रन का योगदान दिया।

दोनों ने सातवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन रेणुका ने पहले ओवर में ही छक्का खाने के बाद दिलारा अख्तर को चलता किया। दिलारा के एक और बड़ा शॉट खेला लेकिन यह डीप मिडविकेट पर खड़ी उमा छेत्री को पार करने के लिए काफी नहीं था।

उन्होंने अपने अगले दो ओवरों में इश्मा तंजीम और मुर्शिदा खातून को चलता किया जिससे पावर प्ले में बांग्लादेश की टीम तीन विकेट पर 25 रन ही बना सकी। कप्तान सुल्ताना ने एक छोर से पारी को संभालने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाजों ने सातवें से 10वें ओवर के बीच सात रन खर्च किये और इस दौरान राधा ने रूमाना अहमद को आउट कर शिकंजा और कस दिया।

भारतीय स्पिनरों की सटीक लाइन लेंथ का बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। गत चैम्पियन भारत का क्षेत्ररक्षण में काफी सुधार दिखा। शेफाली ने पूजा वस्त्राकर की गेंद पर राबिया खान का डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। सुल्ताना को इसके बाद शोर्ना के रूप में अच्छा साथ मिला।

दोनों ने 35 गेंद में 36 रन की साझेदारी कर टीम को कुछ हद तक संघर्ष करने लायक स्कोर तक पहुंचाया। राधा ने दीप्ति के हाथों कैच कराकर सुल्ताना को पवेलियन की राह दिखायी। बांग्लादेश की कप्तान टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुई। उन्होंने 51 गेंद की पारी में दो चौके लगाये। शोर्ना ने भी 18 गेंद की नाबाद पारी में दो चौके लगाये।