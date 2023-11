World Cup 2023: बुमराह, शमी और सिराज की गेंदबाजी के मुरीद हुए शोएब अख्तर, कही ये बात

Highlights रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा कि तीनों गेंदबाजों की परफॉर्मेंस से हूं खुश 55 रन पर श्रीलंका को ऑलआउट करना काफी शानदार रहा इस मैच के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि वो इन दिनों भारत की परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय गेंदबाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की भी तारीफ की।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम ने अपने पिछले मैच में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए तीनों गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी कि वो देखने लायक थी। शोएब ने कहा कि इन तीनों गेंदबाजों का 30 ओवर में ही पूरी टीम को ऑलआउट कर देना काफी हैरान करने वाला था। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुआ हूं और भारतीय टीम ने श्रीलंका को 55 के स्कोर पर ही रोक दिया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि भारत उचित तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता है। वहीं शोएब ने भारतीय टीम को सलाह दी कि भारत को तेज गेंदबाजों के साथ शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो शमी की परफॉर्मेंस से वो काफी खुश हुए, शमी ने कई विकेट लिए, सिराज भी दौड़ रह हैं, बुमराह भी घातक गेंदबाजी करते हुए, वह इन दोनों को खुलकर गेंदबाजी करने का मौका दे रहे हैं।

Time for India to start celebrating their Fast bowlers. #INDvsSLpic.twitter.com/dQklgFNUpL