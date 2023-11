IPL 2024: लखनऊ टू मुंबई, आईपीएल 2024 में इस टीम के लिए लगाएंगे चौके और छक्के, 60 मैच, 643 रन और 54 विकेट

Highlights अब तक वेस्टइंडीज के लिए 25 वनडे और 31 टी20 मैच खेले हैं। आईपीएल 2022 नीलामी के दौरान रोमारियो को 7.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। पदार्पण सत्र में उन्हें केवल तीन मैच खेलने को मिले थे।

IPL 2024: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आईपीएल 2024 से पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड कर लिया गया है। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक वेस्टइंडीज के लिए 25 वनडे और 31 टी20 मैच खेले हैं। इसके साथ ही 4 आईपीएल भी खेले हैं।

इस 60 मैच में 643 रन और 54 विकेट लिए हैं। शेफर्ड को पहली बार आईपीएल में 2022 सीज़न से पहले सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा चुना गया था। SRH के लिए तीन गेम खेलने के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और फिर बाद में LSG ने 50 लाख रुपये में खरीद लिया। गुयाना के 28 साल के खिलाड़ी को लखनऊ की टीम ने 50 लाख रुपये में खरीदा था और उन्होंने आईपीएल 2023 में महज एक मैच खेला था।

𝗟𝗨𝗖𝗞𝗡𝗢𝗪 𝓼𝓮 𝗠𝗨𝗠𝗕𝗔𝗜 🤩



We have acquired the services of West Indian All Rounder ℝ𝕠𝕞𝕒𝕣𝕚𝕠 𝕊𝕙𝕖𝕡𝕙𝕖𝕣𝕕 following a successful trade with LSG.#OneFamily#MumbaiIndians#MumbaiMeriJaan#IPLpic.twitter.com/6jEDhQt8lp