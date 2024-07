Asia Cup T20 2024 Semifinal lineup: 26 जुलाई को सेमीफाइनल मुकाबला, टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश और श्रीलंका-पाकिस्तान में टक्कर, जानें फाइनल कब

Highlights Women’s Asia Cup T20 2024 Semifinal lineup: 28 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। Women’s Asia Cup T20 2024 Semifinal lineup: टीम इंडिया के सामने पहले मैच में बांग्लादेश की टीम है। Women’s Asia Cup T20 2024 Semifinal lineup: बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

Women’s Asia Cup T20 2024 Semifinal lineup: महिला एशिया कप टी20 2024 के सेमीफाइनल लाइनअप तैयार और टीम एक-दूसरे को टक्कर देने जा रही है। 26 जुलाई को दोनों मुकाबले खेले जाएंगे। टीम इंडिया के सामने पहले मैच में बांग्लादेश की टीम है। 26 जुलाई को ही दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका टीम के सामने पाकिस्तान की टीम है। 28 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है और 28 जुलाई को दांबुला में फाइनल में सीट बुक करने वाली विजेता के साथ मौजूदा चैंपियन भारत से भिड़ेंगी।

🔹 Inoshi Priyadharshani closes in on summit

🔹 Sophie Devine rises

🔹 Fran Jonas breaks into top 10



The latest ICC Women's T20I Player Rankings ➡ https://t.co/JSnHSi17VVpic.twitter.com/JkOctZJh0p — ICC (@ICC) July 23, 2024

महिला एशिया कप टी20 2024 भारत बनाम बांग्लादेश, पहले सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण विवरण

पहला सेमीफाइनल मैच कब है? पहला सेमीफाइनल मैच 26 जुलाई, शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे IST दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच कहां देखें? भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। डिज़्नी + हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होंगे।

Asia Cup stars on the rise on the latest ICC Women's Player Rankings 💥https://t.co/nwjKGXWvqQ — ICC (@ICC) July 24, 2024

भारत और श्रीलंका की टीम सभी मुकाबले में विरोधी को पस्त किया। अब तक हुई 13 मुकाबलों में भारत ने 11 में जीत दर्ज की है जबकि बांग्लादेश ने दो में जीत दर्ज की है। नेपाल, संयुक्त अरब आमीरात, थाइलैंड और मलेशिया की टीम का सपना टूट गया और चैंपियन बनने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा।

Bangladesh have one foot in the Women's T20 Asia Cup semi-finals after a massive victory over Malaysia 💥



📝: https://t.co/GBFCRxv0ND | 📸: @ACCMedia1pic.twitter.com/ygGFwNgDig — ICC (@ICC) July 24, 2024

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 48 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत ने तीन विकेट पर 178 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को नौ विकेट पर 96 रन पर रोक दिया।

Fiery fifties from the Bangladesh duo against Malaysia in the Women’s Asia Cup 👏



📝 : https://t.co/zaceXjSncX | 📸 : @ACCMedia1pic.twitter.com/kjFAgAX7rp — ICC (@ICC) July 24, 2024

भारत ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में जगह बनायी जबकि नेपाल का सफर तीन मैचों में एक जीत से दो अंक के साथ खत्म हो गया। इस ग्रुप से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के तीन मैचों में चार अंक है।