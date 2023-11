ICC World Cup 2023: वर्ल्ड कप से बाहर हुए हार्दिक पांड्या, घुटने की चोट बनी मुसीबत

Highlights हार्दिक पांड्या विश्व कप से हुए बाहर बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्हें घुटने में चोट पहुंच गई थी आईसीसी के अनुसार वो अभी भी पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं

नई दिल्ली: ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने घुटने की चोट की वजह से अब टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए घुटने में चोट पहुंच गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं।

आईसीसी की मानें तो हार्दिक पांड्या की जगह तेज गेंदबाज प्रदिश कृष्णा खेल सकते हैं। भारत ने हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के मैच में चोट लगने के बाद वो अनफिट हो गए थे। इस कारण अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

विश्वकप में रविवार को यानी 5 नवंबर, 2023 को भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होना है। अभी टीम इंडिया अपना 8 वां मैच कल खेलने जा रही है।

अभी तक भारत अपने 7 मैच विश्व कप में खेल चुका है, जिसमें से उसे लगातार जीत मिली है। इसके साथ ही नेट रन रेट के मामले में भी वो सबसे ऊपर है और उसका नेट रन रेट +2.102, प्वाइंट्स 14 है और ऐसे में भारतीय टीम अपना यह मैच हारना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा।

क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम भी अपने 7 में से 6 मैच जीतने के साथ दूसरे पायदान पर है। साथ ही उसका नेट रन रेट +2.290 का है और प्वाइंट्स 12 है, लेकिन भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि वो श्रीलंका को हराने के बाद ही सेमीफाइनल में पहुंच गया है।

ICC World Cup | Hardik Pandya has failed to recover from his ankle injury and will miss the remainder of the tournament. His place in India's squad will be taken by Prasidh Krishna: ICC



(Pic: ICC) pic.twitter.com/cKhQluzBuy