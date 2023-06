Movie Adipurush: फिल्म 'आदिपुरुष' में भगवान राम और हनुमान की छवि को खराब करने का प्रयास, सीएम बघेल ने कहा-खुद को धर्म का 'ठेकेदार' कहने वाले राजनीतिक दल चुप क्यों, देखें वीडियो

Highlights फिल्म में संवाद और भाषा अमर्यादित है। भगवान राम को 'युद्धक' (योद्धा) राम और हनुमान को ‘एंग्री बर्ड’ के रूप में दिखाया गया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है और सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है।

Movie Adipurush: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को फिल्म 'आदिपुरुष' की आलोचना करते हुए इसे भगवान राम और हनुमान की छवि को खराब करने का प्रयास बताया और पूछा कि खुद को धर्म का 'ठेकेदार' कहने वाले राजनीतिक दल इस पर चुप क्यों हैं।

बघेल ने फिल्म के संवादों को आपत्तिजनक बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि यदि लोग मांग करेंगे तब सरकार राज्य में इसे प्रतिबंधित करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, ''आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनकी छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है।

हमने भगवान राम और हनुमान के कोमल चेहरे को भक्ति में सराबोर देखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस छवि को बदलने का प्रयास किया जा रहा है... बचपन से ही हमारे सामने हनुमान को ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस फिल्म में भगवान राम को 'युद्धक' (योद्धा) राम और हनुमान को ‘एंग्री बर्ड’ के रूप में दिखाया गया है।’’

