भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे पीएम मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी: रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 9, 2024 11:17 AM

भारत विकास की तलाश कर रहे निवेशकों और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करने के लिए चीन के विकल्प के विकल्प के तौर पर उभर रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी देश की आर्थिक महाशक्ति को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।