ब्लॉग: उनकी तू-तू मैं-मैं, हिंसा पीड़ित बचपन और हीटवेव का हाहाकार

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 9, 2024 10:23 AM

Next

लोकसभा चुनाव में एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए नए-नए नुकीले शब्द गढ़े जा रहे हैं। दुनिया के और किसी देश में शायद इस तरह की चटपटी राजनीतिक लड़ाई नहीं होती होगी! कदाचित यह हम भारतीयों की ही विशेषता है कि जहां भी तमाशा होता है, हम मजमा लगा कर देखने लगते हैं।

फाइल फोटो