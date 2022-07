शिंजो आबे को जब भाषण के दौरान सड़क किनारे मारी गई गोली, सामने आया घटना का सनसनीखेज वीडियो

Highlights शिंजो आबे पर पश्चिमी जापान में एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण के दौरान गोली चलायी गयी। सामने आयी जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा (हार्ट फेलियर) पड़ा है। शिंजो आबे को जब गोल मारी गयी, उस समय का वीडियो भी अब सामने आया है।

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर पश्चिमी जापान में एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण के दौरान गोली चलायी गयी। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आबे पर ये हमला उस समय किया गया जब वे जापान के संसद के ऊपरी सदन के लिए रविवार को होने वाले मतदान के मद्देनजर एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण देने के लिए खड़े हुए थे। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है।

🇯🇵 High quality footage of the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun. pic.twitter.com/5hAguOc8fo

हादसे के बाद जापान के ‘एनएचके वर्ल्ड न्यूज' ने भी घटना के कुछ फुटेज प्रसारित किए हैं। इसमें एक फुटेज में आबे को सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है और कई सुरक्षाकर्मी उनकी ओर भागते हुए देखे जा सकते हैं।

आबे जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और उनकी कमीज पर खून लगा हुआ देखा गया। आबे को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ‘एनएचके’ ने बताया कि पुलिस ने एक संदिग्ध को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने नारा इलाके में गोलियां चलने की आवाज सुनी।

#WATCH | Ex-Japanese PM Shinzo Abe shot during a speech in Nara city. Fire Dept says he's showing no vital signs, is in cardiopulmonary arrest & scheduled to be transferred by medevac to Nara Medical University. Shooter nabbed.



Aerial visuals from Nara City.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/OSVxn48fyD