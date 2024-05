कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने रिटायर होने के बाद कहा, "मैं 'आरएसएस' का सदस्य था और अब भी हूं, मैं उस संगठन का बहुत आभारी हूं"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 21, 2024 08:46 AM

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्त रंजन दाश ने पद से रिटायर होने के बाद कहा कि आरएसएस ने उनके व्यक्तित्व निर्माण में, उनमें साहस और देशभक्ति पैदा करने में मदद की थी।

फाइल फोटो