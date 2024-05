Lok Sabha Elections 2024: "अरविंद केजरीवाल जैसा 'बेशर्म आदमी' नहीं देखा, कुर्सी पर फेविकोल चिपकाकर बैठे हैं", अमित शाह ने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 21, 2024 07:32 AM

अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बेहद तगड़ा कटाक्ष किया और जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं देने के लिए उन्हें "बेशर्म आदमी" कहा।