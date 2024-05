अनजाने में जुबान फिसलने के लिए संबित पात्रा ने मांगी माफी, कहा- भगवान जगन्नाथ की तपस्या के तौर पर रखूंगा व्रत

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2024 07:03 AM

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता संबित पात्रा ने कहा कि वह अपनी फिसलन भरी जुबान के लिए माफी मांगते हैं और माफी के तौर पर वह भगवान जगन्नाथ की तपस्या के तौर पर व्रत रखेंगे।