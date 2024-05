"विदेश मंत्री जयशंकर किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों पर ध्यान दें, हो सके तो छात्रों की स्वदेश वापसी हो", असदुद्दीन ओवैसी ने कहा

Highlights ओवैसी ने किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया एआईएमआईएम चीफ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की 3 मई को विदेशी छात्रों और किर्गिज़ छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद भारतीय छात्रों की स्थिति तनावपूर्ण है

नई दिल्ली: इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की।

ओवैसी ने यह अपील उस समय की है, जब किर्गिस्तान में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर हो रहे हमले को लेकर वाणिज्य दूतावासों ने उन्हें घरों में रहने की सलाह दी है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किर्गिस्तान में कुछ स्थानीय लोग भारतीय छात्रों को हिंसक तरीके से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक छात्र उनके पास पहुंचा और कहा कि तनावपूर्ण स्थिति के कारण उसने पांच दिनों से खाना नहीं खाया है।

सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने किर्गिस्तान में एक भारतीय छात्र का एक वीडियो भी साझा किया, जो कथित तौर पर वाणिज्य दूतावास को फोन करके किसी निकासी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा था। छात्र को यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि क्या भारतीयों को निकाला जाएगा, जिस पर अधिकारी ने कहा कि छात्रों को पहले ही जानकारी दे दी गई है।

Some locals in #Kyrgyzstan have been violently targeting Indian students. A student reached out to me saying that they have not eaten for the last five days. @drsjaishankar, please take strong steps to protect our people there. Arrangements must be made for their return if the… pic.twitter.com/8XdxjDE0Yu