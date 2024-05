T20 World Cup: IPL की टॉप 2 टीमों में से एक भी खिलाड़ी विश्वकप की टीम में नहीं, मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ियों को जगह मिली, देखें लिस्ट

Highlights आईसीसी टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है मुंबई इंडियंस के चार और छठे स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स के तीन खिलाड़ियों को भारतीय T20 WC टीम में जगह मिली केकेआर और एसआरएच में से भारत की टी20 विश्व कप टीम से कोई खिलाड़ी नहीं

ICC Men's T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। इसमें चुने गए कई खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल के इस सीजन की दो टॉप टीमों से एक भी खिलाड़ी विश्वकप की टीम में नहीं है। आईपीएल अंकतालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 20 अंकों के साथ और सनराइजर्स हैदराबाद 17 अंकों के साथ पहली और दूसरी टीमें हैं। लेकिन इन टीमों से एक भी खिलाड़ी विश्वकप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है।

मुंबई इंडियंस से 4 खिलाड़ी भारतीय T20 WC टीम में

आईपीएल में फिसड्डी रहने वाली मुंबई इंडियंस के पास चार और छठे स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स के तीन खिलाड़ियों को भारतीय T20 WC टीम में जगह मिली है। केकेआर और एसआरएच में से भारत की टी20 विश्व कप टीम से कोई खिलाड़ी नहीं है। टेबल-टॉपर केकेआर के एक खिलाड़ी रिंकू सिंह को ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में जोड़ा गया है।

