KKR VS SRH Qualifier 1: जो जीतेगा वह बादशाह!, हारने वाली टीम को भी फायदा, क्वालीफायर मैच में ‘रन मशीन’ एसआरएच के सामने केकेआर, कहां देखें लाइव स्कोर, कब देखें अपडेट

Highlights Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1 Live Score KKR VS SRH: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौके और छक्के की बारिश होगी। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1 Live Score KKR VS SRH: शाम 7 बजे टॉस कार्यक्रम का आयोजन होगा। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1 Live Score KKR VS SRH: शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1 Live Score KKR VS SRH: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 क्वालीफायर 1 आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच टक्कर देखने को मिलेगा। शाम 7 बजे टॉस और शाम 7.30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। जो टीम जीतेगी वह फाइनल में जाएगी और हारगी उसे फिर से फाइनल में जाने का मौका होगा।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच का विजेता सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, जो 26 मई को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सोमवार दोपहर को तापमान 43 डिग्री तक बढ़ गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर एकत्र हुए हो रहे हैं।

कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंगः आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 21 मई को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1 Live Score KKR VS SRH: टीमें-

कोलकाता नाइट राइडर्स:श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, साकिब हुसैन, मुजीब उर रहमान, गट एटिकिंसन, अल्लाह गजांफर।

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन , एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, नितीश रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह, ग्लेन फिलिप्स , राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेंद्र यादव, जे सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह, मयंक अग्रवाल।

बेहतरीन फॉर्म में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालीफायर में मंगलवार को ‘रन मशीन’ सनराइजर्स हैदराबाद से होगा तो दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट की सौगात मिलने की गारंटी रहेगी। केकेआर इस साल आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम थी, जबकि सनराइजर्स ने आखिरी लीग मैच में पंजाब किंग्स को चार विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया।

लीग चरण के 70 मैचों में शीर्ष दो स्थान पर रही इन टीमों को पिछले दस दिन में बारिश के कारण अच्छा खासा ब्रेक मिल गया है। वैसे प्लेऑफ से पहले मैदान पर अधिक समय नहीं बिता पाने की चुनौती भी कठिन है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके यहां पहुंचने वाली केकेआर और सनराइजर्स को हालात के अनुकूल ढलने के लिये अधिक समय नहीं मिलेगा।

बारिश के खलल से पहले केकेआर ने लगातार चार मैच जीते

दोनों ने आखिरी लीग मैच रविवार को ही खेला है। सनराइजर्स ने हालांकि पूरा मैच खेलकर पंजाब को हराया लेकिन केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच बारिश के कारण नहीं हो सका। केकेआर ने आखिरी पूरा मैच 11 मई को खेला था। बारिश के खलल से पहले केकेआर ने लगातार चार मैच जीते थे पिछले दो मैच बारिश की भेट हो गए।

शीर्ष पर काबिज केकेआर को विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट (435 रन) की कमी खलेगी जो टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड टीम से जुड़ने स्वदेश लौट गए हैं। साल्ट और सुनील नारायण (461) ने केकेआर को शानदार शुरुआत दी है। मध्यक्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर (287 रन) प्रभावित नहीं कर सके लेकिन इसकी कमी टीम को खली नहीं।

रॉयल्स के खिलाफ मैच बारिश में धुलने के कारण साल्ट की जगह टीम में आये रहमानुल्लाह गुरबाज को अभ्यास नहीं मिल सका जिससे केकेआर खेमा चिंतित होगा। केकेआर के लिये नीतिश राणा और आंद्रे रसेल का फॉर्म में रहना भी बहुत जरूरी है। कागजों पर केकेआर और सनराइजर्स बराबरी की टीमें लगती है जिससे यह मुकाबला और रोमांचक हो गया है।

अभिषेक (467 रन) ने भी खुलकर खेलते हुए आईपीएल में अभी तक 41 छक्के जड़ डाले हैं

ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी की नयी परिभाषा गढ़ी है और अब तक एक शतक तथा चार अर्धशतक समेत 533 रन बना चुके हैं। उनके साथ अभिषेक (467 रन) ने भी खुलकर खेलते हुए आईपीएल में अभी तक 41 छक्के जड़ डाले हैं।

सनराइजर्स के पास तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज है। हेनरिच क्लासेन फॉर्म में लौट आये हैं और पंजाब के खिलाफ 42 रन बनाये । पिछले साल विश्व कप फाइनल में देखा गया था कि अहमदाबाद में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को अधिक सफलता मिलती है।

पिछले मैच में केकेआर ने सनराइजर्स को चार रन से हराया था

छह में से चार बाद लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम कामयाब रही है। केकेआर के पास मिचेल स्टार्क की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के साथ बेहतरीन स्पिनर हैं तो सनराइजर्स की गेंदबाजी की अगुवाई कप्तान पैट कमिंस कर रहे हैं । इस सत्र में उनके पिछले मैच में केकेआर ने सनराइजर्स को चार रन से हराया था।