जयंत सिन्हा से नाराज हुई भारतीय जनता पार्टी, कारण बताओ नोटिस भेजा, जानें क्या है मामला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 21, 2024 10:55 AM

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के निर्देश के बाद पार्टी ने जयंत सिन्हा से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जयसवाल को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था।