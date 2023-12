Israel-Hamas War: गाजा पर इजरायल युद्ध की निंदा कर तुर्किए सांसद को दिल का दौरा पड़ा, घटना कैमरे में कैद, देखें वायरल वीडियो

Highlights पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। आप सभी को सलाम करता हूं। बिटमेज़ को आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से हजारों लोग की जान चली गई है। गाजा पर इजरायल को कोस रहे तुर्किए के सांसद को दिल का दौरा पड़ गया है। तुर्किए के संसद सदस्य हसन बिटमेज़ ने कहा कि गाजा पर हमला करने के लिए इज़राइल को 'अल्लाह का क्रोध' भुगतना पड़ेगा।

🚨 Turkish Parliamentarian Suffers Heart Attack after Condemning Israel’s War on Gaza



Hasan Bitmez, a member of the Grand National Assembly, collapsed after delivering his speech, his last words to MPs, “You will not escape the wrath of Allah. I salute you all.”



Bitmez is… pic.twitter.com/zD9xJV5Bi3