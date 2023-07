US: सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में लगाई आग, 5 महीने में दूसरी घटना, अमेरिका ने की कड़ी निंदा

Highlights खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाई। सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।

US San Francisco: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में रविवार तड़के खालिस्तान समर्थकों ने आग लगा दी। घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोई बड़ी क्षति या कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। स्थानीय, राज्य और संघीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

गौरतलब है, खालिस्तान समर्थकों द्वारा 5 महीनों के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की यह दूसरी घटना है। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले और आगजनी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश की अमेरिका कड़ी निंदा करता है।"

United States | A group of Khalistan radicals on July 2 set Indian Consulate on fire in San Francisco. The fire was suppressed quickly by the San Francisco Fire Department. No major damages or staffers were harmed. Local, state and federal authorities have been notified. The US… pic.twitter.com/uhx9NtML5G — ANI (@ANI) July 4, 2023

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया- अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ कथित बर्बरता और आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका में राजनयिक सुविधाओं या विदेशी राजनयिकों के खिलाफ बर्बरता या हिंसा एक आपराधिक अपराध है।

The U.S. strongly condemns the reported vandalism and attempted arson against the Indian Consulate in San Francisco on Saturday. Vandalism or violence against diplomatic facilities or foreign diplomats in the U.S. is a criminal offense. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) July 3, 2023

अमेरिका के स्थानीय चैनल दीया टीवी के मुताबिक, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाई। हालांकि सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।

ARSON ATTEMPT AT SF INDIAN CONSULATE: #DiyaTV has verified with @CGISFO@NagenTV that a fire was set early Sunday morning between 1:30-2:30 am in the San Francisco Indian Consulate. The fire was suppressed quickly by the San Francisco Department, damage was limited and no… pic.twitter.com/bHXNPmqSVm — Diya TV - 24/7 * Free * Local (@DiyaTV) July 3, 2023

गौरतलब है कि इसी साल मार्च में भी खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। समर्थकों ने दूतावास परिसर के अंदर दो खालिस्तानी झंडे लगा दिए थे। हालांकि दूतावास ने कर्मियों की मदद से इसे तुरंत हटवा दिया था। इस घटना की भारतीय-अमेरिकियों ने कड़ी निंदा की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

वाशिंगटन में भारतीय मिशन के बाहर आयोजित एक अन्य विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिका में खालिस्तान समर्थक समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को धमकी देने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। मिशन के बाहर रैली करते समय, एक प्रदर्शनकारी ने अपने भाषण में राजदूत को सीधी धमकी दी कि "पाखंड" समाप्त हो जाएगा और राजदूत को उसी तरह का सामना करना पड़ सकता है जिसका सामना भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज़ैल सिंह को 1994 में करना पड़ा था।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया, "संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनयिक सुविधाओं और कर्मियों के खिलाफ हिंसा या हिंसा की धमकी एक गंभीर चिंता का विषय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

भारतीय दूतावास और सैन फ्रांसिस्को वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की कई घटनाएं हुई हैं, हालांकि, अभी तक किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चरमपंथी सिख समूह 8 जुलाई को अमेरिका में भारतीय मिशनों के बाहर रैली करने की भी योजना बना रहे हैं।

